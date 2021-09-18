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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جذاب .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد على مكشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل وذ ا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بشق كشف عن ساقيها كما اتسم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

 

وانتعلت أسماء أبو اليزيد حذاء صيفي مسطح باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات الجذابة و الرقيقة للغاية مما كشف عن أناقتها و منحها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسماء أبو اليزيد على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد، قالت إن "عليا" خطيبة الضابط يوسف الرفاعى، الذى جسده الفنان "أحمد مكى" بمسلسل الاختيار2، و"رشا “ زوجة الشهيد محمد مبروك رحمة الله عليه شخصيات حقيقية تم وضعها بالدراما، وإن لم تكن عليا موجودة بالحقيقة لكن هناك 60 ألف عليا أخرى بالحقيقة.

 

وأضافت أسماء أبو اليزيد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن كواليس مسلسل الاختيار 2 كانت ممتعة ولذيذة جدا، وروحها حلوة، وساعد ذلك بشكل كبير جدا فى صنع كيمياء بين المشاركين في العمل ككل وخروجه بشكل مشرف.

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