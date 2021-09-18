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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طائرة في إندونيسيا مخصصة لاستقبال السياح فوق جرف صخري

طائرة
طائرة

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل بمبادرة من المالك الجديد لطائرة ركاب مدنية خارجية عن الخدمة من نوع بوينغ، نقل هيكل وسيلة النقل الجوي إلى أعلى قمة جرف صخري (على الساحل) في جزيرة بالي الإندونيسية، بهدف جذب السياح في هذه الجزيرة التي ضربها فيروس كورونا.

أكثر من عشرة عمال استعملوا الرافعات لتجميع أجزاء طائرة البوينغ 737 على جرف قريب من ساحل نيانغ نيانغ، حيث يعتزم مالكها الروسي فيليكس دمين تحويلها إلى ما يشبه الفندق، ويتوقع أن تصبح مكانا شهيرا للتصوير الفوتوغرافي.

ويقول دمين إنه يأمل أن يساعد جذب السياح في إعادة إحياء قطاع السياحة في المنطقة، التي تضررت منذ غلق إندونيسيا حدودها أمام السايحة الدولية سنة 2019، بسبب الوباء.


وقال رجل الأعمال الروسي المقيم في بالي، إن الطائرة المفككة كانت ستباع كمادة من مواد الخردة المعدنية إلى الصين عندما اشتراها.

وقد استغرق نقل الطائرة حتى الحافة الصخرية أسبوعا كاملا، بعد الحصول على تصاريح الوصول اللازمة.

هيكل طائرة فيروس كورونا قرى النقل اندونيسيا

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