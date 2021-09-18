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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة كريستال بالاس: هدفنا لا يتغير أبدا

صدى البلد

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة  نظيره كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً على ملعب “آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ الفريق، معلقا “بعد الانتصار الأوروبي، نعود مرة أخرى لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفنا لا يتغير أبدًا، الفوز!”.

 

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب “آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويستقبل ليفربول فريق النسور في آنفيلد، بعد الفوز على ليدز يونايتد 3-0 في نهاية الأسبوع الماضي ثم الفوز على ميلان 3-2 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

 

ويحتل ليفربول (صاحب المركز الثالث) ومانشستر يونايتد وتشيلسي، المراكز الثلاثة الأولى في الدوري بعد أول 4 مباريات، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب خامسًا.

 

وقال الألماني يورجن كلوب قبل المباراة: "تحدثنا كثيرًا عن جدول المباريات ولكن خوض ثلاث مباريات في الأسبوع أمر طبيعي بالنسبة لنا. لكن الشيء الصعب في اللعب أيام الأحد ثم الأربعاء ثم السبت مرة أخرى هو أقصر فترة راحة يمكنك الحصول عليه في أسبوع عادي تخوض فيه المباريات الثلاث".

 

وتابع: "عليك أن تفكر في هذا النوع من الأشياء. لقد فعلنا ذلك في مباراة ميلان ونشكر الله أننا نجحنا. اعتقدت حقًا أن الأولاد قدموا أداءً جيدًا حقًا وسيتعين علينا إجراء تغييرات مرة أخرى، هذا واضح".

 

وعن وضع فيرمينو، الذي غاب عن آخر مباراتين لليفربول، قال كلوب: "إنه ليس جاهزًا. بوبي لم يبدأ حتى التدريب مع الفريق. سيعود إلى التدريب في وقت ما من الأسبوع المقبل وبعد ذلك سنرى إمكانية مشاركته".

 

وسيستمر غياب هارفي إليوت بالطبع بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الكاحل في وقت سابق من الأسبوع.

 

وسيصل الثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، في حالة مشاركتهما، في حين أصبح محمد صلاح على بعد مباراة واحدة فقط من الوصول إلى خوض 150 مباراة في الدوري الممتاز مع الريدز.

 

محمد صلاح


وكان محمد صلاح دخل نادي الـ100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفه رقم 100 في البريميرليج، الأحد الماضي، في شباك ليدز يونايتد، ليصبح ثاني لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.

 

ويبتعد صلاح (100 هدف)، عن دروجبا (104 أهداف)، بفارق 4 أهداف فقط.

 

آخر تشكيل للفريقين
ليفربول 3-2 ميلان (15 سبتمبر): أليسون، أليكساندر-آرنولد، ماتيب، غوميز، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، كيتا، صلاح، جوتا، أوريجي.

 

كريستال بالاس 3-0 توتنهام (11 سبتمبر): جوايتا، ميتشل، جويهي، وارد، أندرسن، ماك آرثر، كويات، جالاجر، أيو، بينتيكي، زاها.

الدوري الإنجليزي ليفربول الانجليزي مانشستر سيتي يورجن كلوب دوري ابطال أوروبا محمد صلاح

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