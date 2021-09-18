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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تطعيم 3 ملايين.. الإسرائيليون يعارضون أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب

الإسرائيليون يعارضون
الإسرائيليون يعارضون جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب

أعلنت وزيرة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها اليوم السبت أنه تم تطعيم 3,008,511 إسرائيليًا بالجرعة الثالثة، (من أصل تسعة ملايين نسمة).

وتابع البيان، أن "اللقاح في متناول الجميع أثبت أنه الطريقة الأكثر فعالية لمحاربة كورونا، فكل من يتم تطعيمه يحمي نفسه وأسرته وكذلك بيئته".

وأطلقت إسرائيل في نهاية شهر يوليو الماضي حملة للسماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بحقن جرعة ثالثة من اللقاح المضاد بوباء كورونا، خاصة من شركة الأدوية العملاقة "فايز وبوينتيك" حيث انخفض تدريجياً الحد الأدنى من الإصابات، على الرغم من دعوة منظمة الصحة العالمية لوقف الجرعات الثالثة، من أجل ترك المزيد من اللقاحات للدول الفقيرة، حيث لا يزال معدل التطعيم منخفضًا.
 

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وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل3227 إصابة جديدة بوباء كورونا بنسبة إيجابية بلغت 6.33 في المئة ويصل عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة الى 661 يخضع 180 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن مضاعفات الوباء منذ ظهورها في البلاد 7494 حالة وتوفي اليوم ثلاثة مرضى فيما فارق الحياة أمس خمسة عشر شخصا.

الى ذلك انخفض الليلة المنصرمة عدد حالات كورونا الخطيرة في البلاد، ويشير بحث علمي شامل اجراه خبراء من عدة جامعات الى نجاعة الجرعة الثالثة للقاح ضد كورونا من انتاج شركة فايزر في منع انتقال العدوى وفي منع مضاعفات خطيرة للمرض. وقد نشر هذا البحث في المجلة المتخصصة في الشؤون الطبية.

يعارض الكثير من الإسرائيليين تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم ضد كورونا وذلك بعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبريّة.

وعارضت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، بأغلبية ساحقة، اقتراح إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعامة السكان من الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا.

وصوّتت الأغلبية على الرفض على أساس عدم وجود بيانات كافية، لكنها أوصت بالإجماع بجرعة معزِّزة لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، وللمعرضين أن يُصابوا بحالات خطيرة.

وذكرت الصحيفة، أنّه "لا يزال من غير الواضح ما إذا سيكون له تأثير على قرار الحكومة الإسرائيلية بسحب ’الشارة الخضراء’ لأولئك الذين تم تطعيمهم منذ أكثر من ستة أشهر بالجرعة الثانية".

وأضافت الصحيفة أنه "من غير المستبعد أن يتم طرح القضية للمناقشة القضائية".

إسرائيل تل أبيب جرعة ثالثة لقاح كورونا الإسرائيليون

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