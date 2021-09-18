جمال قرين يكتب: التوك توك 

بداية ظهور هذه المركبة كان فى 2008 ببعض المناطق النائية من القطر المصرى ' ومنذ ذلك التاريخ أخذ انتشار التوك توك بشكل مخيف ولم يتوقف استيراده حتى اليوم ' وفى عام 2018بدأت الدولة تأخذ إجراءت ضده بعد كثرة شكاوى المواطنين من الجرائم التى ترتكب باسمه لكنها هذه الاجراءات لم تكن كافية فسمحت باستيراد قطع الغيار فقط على أن يتم تصنيعه داخل مصر ..لكن صنبور إنتاج وتصنيع التكاتك لايزال يضخ الملايين من هذه المركبة ثلاثية العجلات والتى أصبحت تمثل خطورة على أمن المواطن وتشوه البلد التى تحاول بخطى حثيثة النهوض والارتقاء بكل شىء فى مصر .. للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى يطمح إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك المصريون .. ثمة مزايا قليلة للتوك توك بالمقارنة بمخاطره الكثيرة منها تحول المناطق الشعبية والريفية فى محافظات مصر المختلفة الى جمهورية مستقلة ..وعن طريق "التوك توك" ترتكب جرائم القتل والسرقة وهتك الأعراض لأن سائق هذه المركبة إما صبى أو شاب مدمن أو مسجل خطر بالاضافة لانضمام فئة الصنايعية الذين تركوا حرفهم التى توارثوها عن ٱبائهم وأجدادهم والتى يحتاجها المجتمع وقفزوا إلى داخل التوك توك بهدف الكسب السريع والمربح ' علاوة أن التوك توك يتم شراؤه وفى ذات اليوم يبدأ العمل والتكسب به فلا ترخيص ولاتأمين ولايحزنون ' "يعنى لو عمل مصيبة لن يستدل عليه" ..

لاشك أن الحكومات السابقة تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية فى انتشار التوك توك المرعب .. وفى ٱخر إحصائية أعلن عنها جهاز التعبئة والاحصاء التابع لمجلس الوزراء أنه يوجد فى مصر أكثر من 3مليون توك توك لم يتم الترخيص منها سوى 90ألف توك توك فقط ..

الخميس الماضى الموافق 16/9/2021اجتمعت الحكومة بخصوص ضبط "التوك توك" فى مصر وقررت الٱتى تقنين أوضاع التكاتك فى البلاد خلال سنة ومن يخالف القانون بعدم الترخيص ودفع الضريبة المقررة سيتم سحب المركبة منه فورا ..

وجعلت استبدال التوك توك بسيارات " مينى فان " اختيارية واتخذت خطوات تشجيعية لأصحاب التكاتك حتى يقبلوا على شرائها بالتقسيط المريح والاستفادة من المبادرة الرئاسية وبفائدة 3٪ فقط ..

والسؤال الذى يطرح نفسه..هل ستنجح الدولة بكل أجهزتها المعنية فى كبح جماح أصحاب "التكاتك" فى المناطق الشعبية أو العشوائية وتنتهى هذه الفوضى والبلطجة من شوارعنا خاصة القاهرة الكبرى أم أن التوك توك سيظل بقاؤه أمرا واقعا ومن الصعب السيطرة عليه فى ظل ملامح الجمهورية الجديدة والتحديث الذى تشهده البلاد على كافة الأصعدة بداية من مبادرة " حياة كريمة " لتطوير وتنمية الريف المصري مرورا بالعلمين والعاصمة الجديدة و المنوريل فائق السرعة.