جهاز"القاهرة الجديدة": تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع لوحدات وقطع أراضٍ سكنية لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الأول

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ ٣٠ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لوحدات وقطع أراضٍ سكنية بمنطقة الشباب جنوب التجمع الأول، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وإداري ومحال بدون رخصة تشغيل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع.



وفي ذات السياق، أضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم شن حملة لإزالة الاشغالات على شارع التسعين بمنطقة مركز المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات ومصادرة بعض الأدوات وإيداعها بمخازن الجهاز.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة غرف سطح مخالف للرخصة الصادرة للقطعة ٢٩٨ بمنطقة الأندلس١ بالتجمع الثالث.