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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدءا من اليوم.. محافظة الجيزة: غلق كلي لنفق الزعفرانة لمدة شهرين

طريق صحراوي
طريق صحراوي

أعلنت محافظة الجيزة، بدء بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة "نفق الزعفرانة"، وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق.


وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالاتجاهين بدءا من صباح اليوم، السبت، ولمدة شهرين على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة. 


ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:
 

- القادم من طريق " ٢١ " الصف وأطفيح إتجاه " طريق الزعفرانة البحر الأحمر " السير يمينآ إتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة . 


- القادم من طريق " ٢١ " الصف وأطفيح إتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق ٢١ الصف وأطفيح حتي نفق أطفيح او نفق الودي أو الاستكمال حتي مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي إتجاه القاهرة .


- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة أطفيح السير يمينا أعلي مسطح طريق الصعيد الحر إتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات . 


كما تشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب . 


كما قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلآ والنيوجيرسي وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامة علي الطرق السريعة والزام قائدي المركبات بالالتزام بالتحويلة المرورية  بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الجيزة البحر الأحمر محافظة الجيزة الطريق الشرقي القديم الكريمات الطريق الصحراوي تحويلات مرورية نفق الزعفرانة

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