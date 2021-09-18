فى استجابة فورية.. أمن القاهرة تساعد مسنة على صرف معاشها

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات (مسنة) مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وقررت بطلب المساعدة فى صرف المعاش الخاص بها لعدم قدرتها على الإنتقال بمفردها نظراً لحالتها الصحية.

على الفور تم الإنتقال لمحل إقامتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إتخاذ إجراءات صرف المعاش الخاص بها.

وقد لاقى ذلك قبول وإستحسان المواطنة وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لمطلبها.