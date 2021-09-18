عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ضبط مصنع تطريز بالقاهرة يعمل بدون ترخيص وبداخله خامات مجهولة المصدر

المصنع
المصنع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ، ولا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.

 

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع تطريز كائن بدائرة قسم شرطة النزهة لإدارته المصنع بدون ترخيص .

 

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعُثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر- عدد من الملصقات- "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" ماكينات وأدوات التصنيع.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

93d74ae0-62f3-47ef-92a7-6ac51425a8c3
93d74ae0-62f3-47ef-92a7-6ac51425a8c3
f717366c-6e6e-4d2d-842d-5660fac13b6a
f717366c-6e6e-4d2d-842d-5660fac13b6a
جهود أجهزة وزارة الداخلية الجرائم التموينية المتنوعة مباحث التموين مديرية امن القاهرة قسم شرطة النزهة

موضوعات متعلقة

بعد ضبطه يستخدم مجروش البلاستيك لتصنيع أدوات المائدة.. اعرف عقوبة إدارة مصنع بدون ترخيص

ترشيحاتنا

مكافأة ولاء.. ميسي يحصل على 110 مليون يورو في باريس سان جيرمان

باسم إنتيجرا.. هوندا تكشف عن سيفيك الجديدة في الصين

السعودية تحذر من التجمع في المناسبات لأكثر من 20 شخصا

العفو الدولية تدعو إيران للإفراج غير المشروط عن مغني الراب توماج صالحي

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ماتريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة

رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

إخلاء مجمع محاكم المنيا بعد العثور على منشور يهدد بتفجيره.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فيديو

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ