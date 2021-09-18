شاهد.. ضبط مصنع تطريز بالقاهرة يعمل بدون ترخيص وبداخله خامات مجهولة المصدر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ، ولا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع تطريز كائن بدائرة قسم شرطة النزهة لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر- عدد من الملصقات- "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" ماكينات وأدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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