برلمانية تطالب بمراقبة أى شخص يهدد بالانتحار: الأسرة عليها دور كبير

أعربت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن استيائها بسبب تكرار حالات الانتحار بين الشباب، موضحة أن هذه الحالات تعبر عن ضعف في الشخصية وعن الضغوط التي قد يتعرضوا لها.



وأشارت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب أن يكون هناك مراقبة شديدة على الشخص الذي يهدد بالانتحار، وأن لا يتم أخذ الموضوع على محمل الهزار، منوهة أن من يقوم بالتهديد بهذا الأمر تكون لديه إرادة في معرفة مدى اهتمام الاخرين به، وبالتالي يجب أن يتم التعامل معه على محمل الجد وعدم الاستهانة.



وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الأسرة عليها دور كبير في الحد من هذه الظاهرة، حيث انه بالنظر للواقعة الأخيرة "فتاة المول بمدينة نصر" نجد أنه تم الكشف عن اختلاف وجهة نظر الفتاة مع أسرتها وهذا جعلها تدخل في مرحلة اكتئاب، مما دفعا للقيام بهذا الأمر، لذلك يجب أن يكون هناك ادراك كامل من قبل الأسرة للضغوط التي يتعرض لها الأبناء وأن يكون هناك تفاهم وتبادل في وجهات النظر.

وشهد الاسبوع الماضي انتحار شابة من الدور السادس في مول سيتي ستارز، بسبب خلافات أسرية ومنعها من الخروج بكثرة مع صديقتها، وهو الأمر الذي أصاب الشابة بالاكتئاب.



قال والد فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة خلال الاستماع لأقواله أمام النيابة إنه يعمل " طبيب جراحة بالمعاش " وبرر إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن عن الحد الطبيعى.



التحريات الأمنية كشفت تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار الفتاة، حيث أكدت صديقتها التي كانت رفقتها داخل المول أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار بسبب ضغوط اسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل.



واضافات التحريات بأن صديقتها قد غادرت سيتي ستارز قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم .