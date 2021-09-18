إيهاب عبد العال: استضافة 13 مدونا إسبانيا شهيرا لتنشيط السياحة بالأقصر وأسوان

قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، إن مقاصد الصعيد الثقافية سوف تتنفس الصعداء هذا الشتاء لتعود إليها الحياة , بعد سلسلة من المواجع أصابت السياحة في الأقصر وأسوان طوال السنوات الماضية بالشلل التام .

وأكد “عبد العال”، في تصريحاته اليوم، السبت، أن حركة السياحة بدأت العودة بشكل تدريجي ملموس مشيراً إلى أنه استضاف 13 من المدونين الإسبان المشهورين والذين يتابعهم أكثر من 30 مليون شخص حول العالم لمدة 4 أيام على متن باخرة سياحية في النيل بين الأقصر وأسوان والذين نقلوا له الانطباعات الإيجابية عن المقصد المصري بصفة عامة والسياحة الثقافية بالصعيد بصفة خاصة .

وأضاف أن المدونين عبروا عن إعجابهم الشديد بمتاحف ومعابد المصريين القدماء ونشروا صورهم بهذه المعابد عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت إعجاب الملايين حول العالم ومنهم من عبر عن تطلعه لزيارة مصر ومشاهدة الآثار الفرعونية القديمة .

وأشار إلى أن زيارة المشاهير والمدونين أكبر دعاية لمصر خلال هذه الفترة , وأن القطاع الخاص عليه دور في هذا الإطار لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي لتسويق مصر سياحاً والترويج لها في الخارج . توقع أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية زيادة أعداد السياح الإسبان عقب عودة المدونين مع استمرار رفع قيود السفر التى تفرضها بعض الدول بسبب المخاوف من كورونا وزيادة الاهتمام العالمي بتلقيح الأفراد لتفادي الإصابة ونشر الوباء .

وأكد أن ربط المقاصد الشاطئية في الغردقة وشرم الشيخ بمقاصد السياحة الثقافية والاهتمام بتسويق الصعيد في الخارج كلها عوامل تنبئ بالعودة القوية للسياحة الثقافية خلال هذا الشتاء متوقعاً أن تكتمل العودة بنهاية شهر أبريل المقبل.

وقال إن العاملين بالقطاع السياحي لا يملكون إلا الأمل في عودة الحركة واستئناف الرحلات لعودة الحياة لطبيعتها ولدينا يقين بأن ذلك سيتحقق مع الجهود الدولية التي تبذل لمحاصرة وباء كورونا وبدء الانفراج في حركة السفر.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توقفت حركة السياحة إلا أن الجهود الدولية لم تتوقف لتزيح المخاوف الكبيرة التى تسببت في الأوضاع المأساوية التي مرت بالقطاع السياحي في العامين الماضيين لتبدأ انطلاقة جديدة قوية .