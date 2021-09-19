برلماني: رفع اسم مصر من قائمة بريطانيا الحمراء يساهم في عودة السياحة

اكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب أن مصر عملت جاهدة خلال الفترة الماضية ومازالت تعمل من أجل الخروج بامان من ازمه كورونا التي القت بظلالها على مصر والعالم مما اثر بشكل سلبي على اقتصاديات العالم ومعدلات التنمية.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة ل صدي البلد ، أن قرار بريطانيا برفع اسم مصر من القائمة الحمراء هو نتاج جهود الدولة في مواجهة كورونا، لافتا إلى أن هذا الامر سيساهم بشكل كبير في عودة السياحة وانعاش النشاط السياحي في مصر ، وسهوله التنقل بالداخل والخارج .

ودعا عضو مجلس النواب المواطنين بضرورة التسجيل للحصول علي التطعيمات والحصول علي لقاح فيروس كورونا، وقبل دخول الموجه الرابعة للفيروس ، وحتي نحافظ علي ما وصلنا اليه ، عقب رفع عدد من الدول اسم مصر من القوائم الحمراء، حتي تعود الحياة إلي مسارها الطبيعي ، وتعود السياحة لمؤشراتها الطبيعية .

وقد رفعت المملكة المتحدة، اسم مصر " من القائمة الحمراء، مما يعني أنها ستكون مفتوحة للمسافرين دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند العودة إلى إنجلترا، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الساعة 4 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، سيتم أنه سيتم تقليل متطلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء اختبار ما قبل المغادرة عند العودة إلى إنجلترا، ومن المقر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الإثنين 4 أكتوبر.