عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام الشماع يكشف الأضرار التى تعرضت لها الإسكندرية من تسونامي| فيديو

بسام شماع
بسام شماع

قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن هناك بلاد تقوم بإغراق سفينة عمدا، حتى يوجد اثار ومتحف تحت المياه وآثار غارقة فى المياه، مما تجذب السياحة تحت المياه.


وأشار بسام الشماع، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أن لا يوجد هناك وجود ابو الهول والأهرامات فى المريخ، إنما أشياء تشبهها فقط.


وأضاف بسام الشماع، باحث فى علم المصريات، أن محافظة الإسكندرية تعرضت لعدد من "التسونامي" في تاريخها، وهو ما أدى إلى دمار أجزاء من فنار الإسكندرية، والذي يعد من عجائب الدنيا السبعة القديمة.

 

وأكد بسام الشماع، باحث فى علم المصريات ، أنه ليس كل تمثال رخام لسيدة في الإسكندرية يكون لكيلوباترا، منوها بأنه لم يتم اكتشاف مومياء كيلوباترا السابعة حتى الآن، مقترحا أن يتم إنشاء متحف أثري تحت الماء في مصر.

 

وأوضح بسام الشماع، باحث فى علم المصريات، أن المصرى القديم عندما قام بتشييد البنايات بالتزامن مع تركيزه الشديد مع الأجرام السماوية ومنها قرص الشمس ومنها رع وآمون ، مؤكدا أن العلماء اكتشفوا أن معبد الكرنك، قصر قارون كانوا يتزامنون مع تعامد قرص الشمس ، لافتا إلى أن أيام  21: 23 سبتمبر يشهد نفاذ وغروب أشعة الشمس من الطرف الجنوبى لهرم خفرع .

بسام الشماع الاسكندرية محافظة الاسكندرية السياحة الأهرامات تسونامي

ترشيحاتنا

قتيلان و19 جريحا في تفجيرات بمدينة جلال أباد الأفغانية

سفير "مولدوفا" يزور غرفة القاهرة التجارية لبحث زيادة التبادل الاستثماري

دراسة جديدة تؤكد تفوق لقاح مودرنا على فايزر لهذه الأسباب

دخل موسوعة جينيس.. مغامر مصري يسير 919 كيلومترا خلال 24 ساعة بمدينة العلمين الجديدة

بسعر غير مسبوق..الزراعة: منظومة تسويق القطن الجديدة تسترد عرش الذهب الأبيض

ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟ لجنة الفتوى ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فيديو

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

اﻟﻤﺰﻳﺪ