بسام الشماع يكشف الأضرار التى تعرضت لها الإسكندرية من تسونامي| فيديو

قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن هناك بلاد تقوم بإغراق سفينة عمدا، حتى يوجد اثار ومتحف تحت المياه وآثار غارقة فى المياه، مما تجذب السياحة تحت المياه.



وأشار بسام الشماع، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أن لا يوجد هناك وجود ابو الهول والأهرامات فى المريخ، إنما أشياء تشبهها فقط.



وأضاف بسام الشماع، باحث فى علم المصريات، أن محافظة الإسكندرية تعرضت لعدد من "التسونامي" في تاريخها، وهو ما أدى إلى دمار أجزاء من فنار الإسكندرية، والذي يعد من عجائب الدنيا السبعة القديمة.

وأكد بسام الشماع، باحث فى علم المصريات ، أنه ليس كل تمثال رخام لسيدة في الإسكندرية يكون لكيلوباترا، منوها بأنه لم يتم اكتشاف مومياء كيلوباترا السابعة حتى الآن، مقترحا أن يتم إنشاء متحف أثري تحت الماء في مصر.

وأوضح بسام الشماع، باحث فى علم المصريات، أن المصرى القديم عندما قام بتشييد البنايات بالتزامن مع تركيزه الشديد مع الأجرام السماوية ومنها قرص الشمس ومنها رع وآمون ، مؤكدا أن العلماء اكتشفوا أن معبد الكرنك، قصر قارون كانوا يتزامنون مع تعامد قرص الشمس ، لافتا إلى أن أيام 21: 23 سبتمبر يشهد نفاذ وغروب أشعة الشمس من الطرف الجنوبى لهرم خفرع .