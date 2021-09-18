إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية في دمنهور وحوش عيسى

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية في دمنهور و حوش عيسى

في نفس السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى دمنهور عن إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 770 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 520 م تابعة هندسة الصرف الزراعي بحوش عيسى.

- إزالة حالتين تعدى بمساحة 250 م بقري بسطرة والدرمالي بدمنهور.