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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: تجربة مصر فى مواجهة الإرهاب بالتنمية نالت إعجاب العالم

صدى البلد

اعتبر النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس النواب تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج التى أشاد فيها بالتجربة المصرية في مجال التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية وحرص الدولة الليبية على الاستفادة من هذه التجربة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، ونقل الخبرات المصرية في كافة المجالات بأنها بمثابة دليل قاطع على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وأن الدول العربية مثل دولة ليبيا الشقيقة وبشهادة وزير اقتصادها وتجارتها تريد الاستفادة من التجربة المصرية وتطبيقها داخل ليبيا.


وقال " المنزلاوى " فى بيان اليوم، إن مصر قدمت نموذجاً متفرداً وغير مسبوق فى تاريخ الدول والشعوب مؤكداً أنه فى الوقت الذى كانت تخوض فيه مصر أشرف وأنبل معركة ضد ظاهرة الارهاب الاسود من خلال جهود ابطال وصقور قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية كانت مصر فى نفس الوقت تحقق انجازات ومشروعات قومية عملاقة فى جميع انحاء البلاد ونجحت مصر فى مواجهة وسحق الارهاب والارهابيين بالمشروعات التنموية.


وأوضح، أن هذه التجربة نالت اعجاب العالم كله، مؤكداً أن جميع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء وكبار المسئولين من مختلف دول العالم الذين زاروا مصر وايضاً المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية أشادوا بالتجربة المصرية فى مواجهة الارهاب بالتنمية .


وأكد النائب، أن الاهداف الشيطانية والخبيثة لقوى الشر والظلام والارهاب كانت تتمثل فى انهاك الدولة وعدم اتجاهها من قريب أو بعيد لمشروعات التنمية الشاملة والحقيقية على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها أرض سيناء الطاهرة التى كانت التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية تحاول اختطافها وتحويلها لامارة للارهاب والدم موجهاً تحية قلبية لابطال الجيش والشرطة على نجاحاتهم وبطولاتهم الكبيرة فى مواجهة الارهاب والارهابين وتحقيق الامن والاستقرار لمصر وشعبها

مصر المالية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السنوات الماضية التنمية الشاملة مصري

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