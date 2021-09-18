آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

أطالب بتوفير مبادرة بمساعده من الجهات المعنية حول توفير مبادرات ألزامية قبل الزواج لمساعدة الأبوين علي تربية صحيحة لأبنائهم في المستقبل، كما طالبت بفرض قانون لخضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي للتعرف ما إذا أحد الأبوين لديه معاناه نفسية محدده و العمل علي تقديم العلاج النفسي اللازم له كما طالبت بتوفير الدعم النفسي و الأجتماعي لمن لديهم معاناه محدده و توفير سبل تعلم العلوم التربوية الصحيحه لمساعدة الأبناء علي ترصيخ فكرة بأنه فرد في المجتمع و له دور في النهوض لهذا المجتمع كما طلبت بتوفير دور رعاية مؤهله بالدعم النفسي و المعنوي و الأجتماعي للمعرضين للعنف الأسري سواء من الأبناء أو الأباء كما طالبت بوضع و سن قوانين صارمه لمواجهة العنف الأسري الواقع علي الأبناء و تطبيقها بشكل صارم و تكون كل تلك العناصر كشرط أساسي لأتمام الزواج ، و قد جائت فكرة المبادره نتيجة أزدياد حالأت الأنتحار نتيجة سوء معاملة الأبوين أو التنشأة الأجتماعية الغير صحيحة و التي بدأت بحالات كثيرة و أنتهت بفتاة المول

* و أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس و الأب و الأنسان نحو توفيره حياة أجتماعية سليمة لجموع الشعب المصري بأكملة و أتجاه سيادته نحو توفير حياة كريمة للنهوض بالمجتمع .