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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بحملات توعية لكافة الفئات العمرية لمناهضة الانتحار

صدى البلد

قال النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تزايد حالات الانتحار أمر يحتاج إلى الدراسة والبحث والتمعن فيه بشكل كبير، موضحا أن حالات الانتحار التي نشاهدها يجب أن يكون هناك معرفة تامة للأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الفعل الصعب.

وأشار النجار في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أنه من المهم أن يكون هناك حملات مناهضة لظاهرة الانتحار ومجابهة الأفكار الانتحارية لدى كافة الفئات العمرية وبالأخص المرحلة المتعلقة بفترة المراهقة، منوها غلى أن المواجهة تكون من كافة الجوانب الدينية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بضرورة أن يتسلح الشباب بالعزيمة القوية والإيمان، وأن يكون هناك إرادة لمواجهة المشاكل وإنهاء الأزمات وعدم الاستسلام لتخبطات الدهر، حيث أنه لا طعم للنجاح والفوز بدون هذه العراقيل والتخبطات.

وشدد النائب علي الدين النجار عل أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والأسرة في حماية الشباب من كل المخاطر التي تحيط بهم، ومراحل اليأس والإحباط التي تسيطر على بعضهم ، وتسليحهم بالثقة والايمان.

وشهد الاسبوع الماضي انتحار شابة من الدور السادس في مول سيتي ستارز، بسبب خلافات أسرية ومنعها من الخروج بكثرة مع صديقتها، وهو الأمر الذي أصاب الشابة بالاكتئاب.

قال والد فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة خلال الاستماع لأقواله أمام النيابة إنه يعمل " طبيب جراحة بالمعاش " وبرر إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن عن الحد الطبيعى.

التحريات الأمنية كشفت تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار الفتاة، حيث أكدت صديقتها التي كانت رفقتها داخل المول أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار بسبب ضغوط اسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل.

وأضافت التحريات بأن صديقتها قد غادرت سيتي ستارز قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم .

انتحار شاب مجلس النواب البرلمان أمن القومى الإنتحار

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