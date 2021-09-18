«ميلاد طه» بصوت منشد الشارقة محمد طارق.. فيديو

حل المنشد محمد طارق، منشد الشارقة، ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، تحدث عن حياته مع الإنشاد الديني وصولًا إلى الفوز بلقب منشد الشارقة أهم جائزة عالمية في فن الإنشاد الديني، وفي نهاية الندوة تم تكريمه لجهوده ونجاحه في فن الإنشاد الديني ووصوله للعالمية.

وقدم المنشد محمد طارق، خلال ندوة له في صدى البلد، عددا من الأناشيد الدينية منها ميلاد طه.

وأضاف المُنشد محمد طارق أن مشروع تَخرجه كان في أحد الفصول للمرحلة الابتدائية، وكانت تلك أخر مرة يحضر فيها لأن العام الدراسي كان في نهايته، وغنى هو والتلاميذ أغنية "قمر" في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك النقلة النوعية التي حدثت في حياته المهنية، حيث تم تداول الفيديو بين الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر.

وأوضح محمد طارق، أنه يسعى دائما أن يظهر بالمظهر الذي يليق بمدح النبي وآل البيت، ولابد أن يكون هناك شكل معين يتقبله الناس، مؤكداً أنه يعشق كل أناشيد الشيخ النقشبندي والشيخ محمد عمران.