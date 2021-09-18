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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بنبذ التعصب الكروي: يعمق الكراهية والعنف المجتمعي

صدى البلد

دعا النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مصر الجديدة و مدينة نصر  لنبذ التعصب الكروي ، و قال في بيان له التعصب يؤدى للعنف و الكراهية ، في الوقت الذي يجب ان نسعى فيه جميعا للتوحد تحت شعار " مصر فوق الجميع" .


وأضاف السنباطي " لا يجب ان يؤدى الانتماء للاندية الرياضية الى فتن مجتمعية تعصف بها ،   مشددا على ضرورة ان تسود الروح الرياضية بين الجميع بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية و للمجتمع و للاجيال القادمة ، و بما يمهد  الطريق  نحو التنافس الشريف وليس للصراع البغيض .

 

وحذر السنباطي مما وصفه بالاستقطاب بين جماهير الاندية المختلفة او بين اعضاء الاندية ، لافتا الى انه  ينتهي بنا الى طريق العنف والكراهية والتطاول بالالفاظ  والتنمر ، الامر الذى يعمق الانقسام و و يخلق  روح من الحقد بين  جماهير الفرق الرياضية .

 

و قال  السنباطي الرئيس عبد الفتاح السيسي للجماهير  رفض ان تسود هذه الروح ، حينما رد على سؤال يتعلق بطبيعة انتماءه  الكروى حيث رد  بعبارة " انا مصراوي "، موضحا أنه وجه للجميع وقتها رسالة مفادها انه يرفض الاستقطاب او الانقسام على اي اساس ،   و ان مصر يجب ان تكون قبل كل شيئ و فوق كل شيئ " . 


و قال السنباطي ان رسالة الرئيس تعكس حرصه على الوطن و المجتمع و المواطنين ، مشيرا الى ان هذا ظهر بوضوح عندما اكد  انه يقدر جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، و  أنه يحب  الجميع ويشجع مصر ولا يفضل طرف على آخر  .

 

وأيد السنباطي ايضا مبادرة د اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف ، و التي دعا فيها لطى صفحة  الإساءات  المتبادلة والشتائم، وتوجيه الطاقة نحو  الافعال الايجابية وليس للصراع  و تابع السنباطي قائلا  " مشهد الصراع و الاحتقان و العنف الكروي مرفوض و لا يليق بنا كمصريين ان ننزلق لمثل هذا المنحدر  الخطير . 


و وجه السنباطي رسالة للجميع قائلا " الاعتزاز بالانتماء لنادي بعينه لا يجب ان تؤدي لازمات مجتمعية بين المواطنين او للاساءة لصورة مصر في الخارج "

مصر الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مستقبل وطن

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