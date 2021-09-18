استشاري: الابن الأكبر هو النائب والمسئول الأول عن العائلة دائما.. فيديو

قالت الدكتورة رحاب الفقى استشاري الصحة النفسية، إن الابن الأكبر أو البنت الكبرى فى العيلة هي المسئول الأول أو النائب للعيلة، فيكون مسئول مسئولية كاملة بدلا من الأم والأب.

وأضاف استشارى الصحة النفسية خلال استضافته فى برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "دى إم سى"، أن تلك المسئوليات لم تكن شئ سئ بل تكون امتيازات للطفل، وذلك بسبب ثقة والده ووالدته به، كاشفة أنه يقوم بتنفيذ الأوامر التى شدد عليها الأم والأب فقط وليس أن تتحكم أو يتحكم فى اخوته.

وأشارت استشارى الصحة النفسية ، إلى أن التحدث مع الصديق فى أمر يخصك قد يؤثر على علاقتكما فيما بعد ، موضحة أن التحدث بشكل عام عن مشكلة ما تخصك تجعلك تشعر بالراحة .

وتابعت استشارى الصحة النفسية ، أن " أى مشكلة بتعدى ، والسنه دى هتعدى بكل اللى فيها "، ولكنه من الضروري تحديد اهدافك فى العام الجديدة والتعلم من الخسائر الماضية .

وأكدت استشارى الصحة النفسية ، أن الخطة البديلة مهمة جدًا حتى لا تتعرض لأزمات كبيرة فى حياتك ، لافتة إلى أنه لابد من وضع إنجازاتك السابقة مع وضع خططك المستقبلية حتى وان كانت بسيطة من وجهه نظرك لأنها تدفعك لعمل إنجازات أكبر فى المستقبل .