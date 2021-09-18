سموحة يعلن التعاقد مع لاعب وادي دجلة مقابل 15 مليون جنيه

أتم مسؤولو نادي سموحة، التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وكان مسئولو وادي دجلة حددوا 15 مليون جنيه لبيع محمد عبد العاطي في ظل تلقيه العديد من عروض أندية الدوري الممتاز .

ويعد محمد عبد العاطي آخر صفقات نادي سموحة لهذا الموسم.

وتعاقد نادي سموحة مع ١١ لاعبا، للفريق الكروي الاول هذا الموسم بدون مقابل.



جاء ذلك وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة.

اللاعبون الذين تعاقد معهم سموحة هم:

مصطفي الخواجة صانع العاب

احمد سعد باك رايت

بهاء مجدي باك لفت

حسين فيصل وسط الملعب

مهاب اشرف صانع العاب

محمد بسيوني جناح ايمن

داشفا ( انجولي ) جناح ايمن

سيكورية ( نيجيري ) تحت راس الحربةً

احمد رمضان بيكهام ( اعارة )

فهد جمعة راس حربة ( اعارة)

امير عادل ( الكسندر) جناح ايسر