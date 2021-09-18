بريطانيا ترفع اسم مصر من القائمة الحمراء.. ونواب: تكليل لجهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا.. ويؤكدون: القرار سيسهم في عودة السياحة .. ودعوة للمواطنين بتلقي اللقاح

خليل:

الدولة سخرت كل إمكانياتها من أجل مجابهة خطر هذا الوباء العالمي

عضو صحة النواب :

علينا الالتزام حتي نتفادي الإصابات وتمر الجائحة بسلام

الخبيري :

يسهم فى سهولة التنقل بالداخل والخارج

رفعت المملكة المتحدة، اسم مصر " من القائمة الحمراء، مما يعني أنها ستكون مفتوحة للمسافرين دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند العودة إلى إنجلترا، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الساعة 4 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، سيتم أنه سيتم تقليل متطلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء اختبار ما قبل المغادرة عند العودة إلى إنجلترا، ومن المقر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الإثنين 4 أكتوبر

ولاقي قرار المملكة المتحدة برفع إسم مصر من قائمة الحمراء، ارتياحا لدي الأوساط السياسية والبرلمانية المصرية حيث قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن قرار بريطانيا برفع إسم مصر من القائمة الدول الحمراء ، تكليل لجهود القيادة السياسية المصرية والحكومة في مواجهة ازمة فيروس كورونا والتزامها بالقواعد الصحية حتي لا ينتشر الفيروس.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجابهة فيروس "كورونا"،وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على حياة المواطنين فمنذ اليوم الأول، والدولة سخرت كل إمكانياتها، وتضافرت جهود جميع مؤسسات الدولة من أجل مجابهة خطر هذا الوباء العالمي، وتعاملت معه من خلال استراتيجية شاملة.

وأكد خليل علي الدور الكبير لوزارة الصحة ، والتوسع وتخصيص مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كل محافظات مصر، للتيسير على الراغبين في السفر ، لافتا إلى اهمية تلقي اللقاح مؤكد علي حرص الدوله علي توفيره للمواطنين مما يؤكد على مدي اهتمامها بصحة المواطن والخروج من أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم.

وفي السياق ذاته قال النائب عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنه الصحة بمجلس النواب، ان قرار بريطانيا برفع إسم مصر من القائمة الحمراء ، هو تأكيد علي نجاح الدوله والحكومة في مواجهة ازمة فيروس كورونا ، وتنفيذها لحزمة الاجراءات الاحترازية التي أدت لنجاح مصر في اجتياز الأزمة.

وأكد عضو لجنه الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ”، علي ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية خاصة اننا علي وشك بداية عام دراسي جديد ودخول فصل الشتاء وبالتالي يجب نستمر في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أننا بصدد الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ويجب علينا الالتزام حتي نتفادي الاصابات وتمر بسلام ولا يكون لدينا حالات وفيات او إصابات.

ومن جانبه اكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب أن مصر عملت جاهدة خلال الفترة الماضية ومازالت تعمل من أجل الخروج بامان من ازمه كورونا التي القت بظلالها على مصر والعالم مما اثر بشكل سلبي على اقتصاديات العالم ومعدلات التنمية.

واضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن قرار بريطانيا برفع إسم مصر من القائمة الحمراء نتاج جهود الدولة في مواجهة كورونا، لافتا إلى أن هذا الامر سيساهم بشكل كبير في عودة السياحة وانعاش النشاط السياحي في مصر ، وسهولة التنقل بالداخل والخارج.

ودعا عضو مجلس النواب المواطنين بضرورة التسجيل للحصول علي التطعيمات والحصول علي لقاح فيروس كورونا، وقبل دخول الموجة الرابعة للفيروس ، وحتي نحافظ علي ما وصلنا اليه ، عقب رفع عدد من الدول اسم مصر من القوائم الحمراء، حتي تعود الحياة إلي مسارها الطبيعي ، وتعود السياحة لمؤشراتها الطبيعية.