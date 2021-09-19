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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| دبي تستضيف مؤتمرين للمتداولين في الأسواق المالية

أسواق المال الاماراتية
أسواق المال الاماراتية

تستضيف دولة الإمارات فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ59 للمتداولين في الأسواق المالية والمؤتمر العربي السنوي الـ45 للمتداولين في الأسواق خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2021.

 

وبحسب تقرير صادرعن وكالة الانباء الإماراتية " وام" فإن من المقرر مشاركة 60 دولة من مختلف دول العالم و 800 شخص من كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية في العالم والمنطقة لبحث فرص الاستثمار ومناقشة التحديات المالية التي تواجه عالم بفعل التحديات الجديدة التي فرضتها الجائحة.

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وقال محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية إن المؤتمر فرصة لصانعي القرار في المؤسسات المالية الإقليمية والعربية والدولية لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي في ظل المتغيرات الجديدة التي عرفها العالم منذ مارس العام الماضي نتيجة فيروس كوفيد 19 وتأثيره على الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط والدعم النقدي غير المسبوق الذي قدمته البنوك المركزية خلال أزمة الفيروس.

 

وأضاف أن الوضع الحالي يفرض حاجة ملحة إلى خلق نموذج اقتصادي جديد يتوافق مع المتغيرات الجديدة الناتجة عن أزمة كوفيد مع الابتعاد عن النماذج التقليدية للأنشطة الاقتصادية الهشة مؤكدا ضرورة القيام بدراسات طويلة الأجل حول الوضع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز على الفرص والتحديات الجديدة التي من شأن الاهتمام بها أن يسرع عملية التحول نحو النموذج التنمية الجديد.

 

وأوضح أن المؤتمر سيناقش الإصلاحات الأكثر إلحاحاً التي ينبغي تنفيذها سريعاً مع تحديد القطاعات الخلاقة لفرص العمل على المدى الطويل ودراسة الاقتصاديات غير الخليجية التي يمكن أن تكون نموذجا يحتدى به مستقبلاً الى جانب كيفية الاستفادة من الخلفية الديموغرافية والعمالية الفريدة .

 

وقال الهاشمي إن جلسات المؤتمر ستركز على واقع الاستثمار في الأسواق الناشئة التي توفر العديد من الفرص تشمل قطاعات عديدة مثل القطاع المصرفي والبنية التحتية مشيرا الى أن المناقشات ستتطرق لمستقبل الهيدروكربونات في بيئة خضراء مستدامة.
 

اقتصاد الامارات أسواق المال الإماراتية اخبار الخليج مال واعمال السياسات المالية

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