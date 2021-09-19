عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"رواد" تواصل تلقي المشاركات في مسابقة "مشروعي"

دائرة التنمية الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

تواصل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رٌوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تلقي طلبات المشاركة في مسابقة “مشروعي” والموجهة لمواطني الدولة وتسعى لاستقطاب أفضل الأفكار الإبداعية منهم في مجال ريادة الأعمال حيث من المقرر إغلاق باب التسجيل في 23 سبتمبر الجاري.

وأشاد حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة، في تصريحات لوكالة الانباء الاماراتية " وام"، بإقبال المشاركين للتسجيل في المسابقة وتقديم أفكارهم الرائدة وغير التقليدية وحرصهم على الالتزام بمعايير وشروط التقديم سواء فيما يتعلق بالمسابقة ككل أو معايير تقييم وقبول الأفكار وهو ما يعكس مستوى التنافس الخلاق فيما بينهم.

اقتصاد الإمارات|غرفة الفجيرة تحتفل بالدفعة الأولى من الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال

اقتصاد الإمارات| جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري مع فرنسا

ولفت المحمود إلى أن المسابقة التي تأتي تحت وسم #خلك_ريادي شهدت أيضاً ومنذ فتح باب التسجيل في 12 سبتمبر الجاري العديد من الاستفسارات والأسئلة الواردة من الراغبين في المشاركة من كلا الجنسين وذلك من خلال قنوات التواصل عبر المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وقد قام فريق العمل المختص بالرد عليها والإفادة بالمعلومات المناسبة بشأنها.

وأكد مدير "رُوّاد" أهمية هذه المسابقة وسعيها للمساهمة في رفع مستوى التنافس بين المواطنين للمشاركة في إيجاد الأفكار المناسبة وتمكينهم بعد التوجيه والتدريب لوضع نماذج مشاريعهم النهائية لتصبح قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومن إطلاق مشاريعهم الصغيرة والعمل على تطويرها واستمرارها .

ودعا المحمود الراغبين في المشاركة إلى المبادرة في تقديم طلباتهم والتواصل مع فريق عمل المسابقة للرد على استفساراتهم قبل إغلاق باب التسجيل في نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً لتنظيم اللقاء التعريفي للمشاركين الفعليين في المسابقة وعقد ورشتي العمل التدريبيتين المخصصتين لتوجيه وتدريب المشاركين على كيفية إعداد الدراسة النهائية للمشروع المشارك في المسابقة ليتم تقييمها من اللجنة المختصة بذلك، قبل الإعلان عن أفضل 5 أفكار ريادية متأهلة والتي سيتم مقابلة أصحابها واختيار الأفكار الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى .ونوه إلى أن فريق عمل المسابقة سيتواصل مع جميع المشاركين بعد انتهاء موعد التسجيل وإبلاغهم بموقف الأفكار التي تقدموا بها من حيث القبول المبدئي أو عدم القبول.

وأوضح أن لجنة تحكيم المسابقة مكونة من مجموعة من الخبراء ومسؤولين من القطاع الحكومي والخاص وأحد رواد الأعمال الناجحين حيث ستتولى اللجنة تقييم الأفكار والدراسات وخطط العمل المشارِكة إضافة إلى تقديم النصائح والاستشارات للمشاركين خلال فترة التدريب في ورش العمل انتهاء بالتحكيم النهائي واختيار الفائزين.

يذكر أنه تم تخصيص مكافآت نقدية لأصحاب الأفكار الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بإجمالي 150 ألف درهم بالإضافة إلى مجموعة داعمة من المزايا والتسهيلات الأخرى حيث سيتم تقديم الدعم طوال 3 سنوات وفقاً للشروط المتبعة لبرنامج العضوية بالمؤسسة ويمكن تمويل المشروع من المؤسسة طبقاً للشروط والمعايير المتبعة لبرنامج التمويل.

المشاريع الريادية اخبار الخليج اقتصاد الامارات مال واعمال دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

موضوعات متعلقة

إقتصاد الإمارات| 1.403 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2020

ترشيحاتنا

رئيس سموحة : تعاقدنا مع 11 لاعبا بدون مقابل .. وصفقة تاريخية خلال ساعات

مها طلعت : هناك انخفاض بنسبة 16% في إصابات كورونا و8% في الوفيات

اندلاع حريق هائل بـ مخبز سياحي في الغربية والدفع بـ3سيارات إطفاء

فورد تعلن بدء تصنيع نسختها الجديدة "برق" الكهربائية.. تفاصيل

أخبار التوك شو|التعليم: إجراء جديد للحصول على الإعدادية.. وتحذير من كورونا.. هل ينتقل عبدالله السعيد للزمالك

أخبار البرلمان| الحوار المجتمعي شرط أساسي لخروج قانون الأحوال الشخصية للنور.. مقترحات محلية النواب لاستثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

وزيرة التضامن تزف بشرى لغير القادرين على سداد المصروفات المدرسية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ