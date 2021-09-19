اقتصاد الإمارات|"رواد" تواصل تلقي المشاركات في مسابقة "مشروعي"

تواصل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رٌوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تلقي طلبات المشاركة في مسابقة “مشروعي” والموجهة لمواطني الدولة وتسعى لاستقطاب أفضل الأفكار الإبداعية منهم في مجال ريادة الأعمال حيث من المقرر إغلاق باب التسجيل في 23 سبتمبر الجاري.

وأشاد حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة، في تصريحات لوكالة الانباء الاماراتية " وام"، بإقبال المشاركين للتسجيل في المسابقة وتقديم أفكارهم الرائدة وغير التقليدية وحرصهم على الالتزام بمعايير وشروط التقديم سواء فيما يتعلق بالمسابقة ككل أو معايير تقييم وقبول الأفكار وهو ما يعكس مستوى التنافس الخلاق فيما بينهم.

ولفت المحمود إلى أن المسابقة التي تأتي تحت وسم #خلك_ريادي شهدت أيضاً ومنذ فتح باب التسجيل في 12 سبتمبر الجاري العديد من الاستفسارات والأسئلة الواردة من الراغبين في المشاركة من كلا الجنسين وذلك من خلال قنوات التواصل عبر المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وقد قام فريق العمل المختص بالرد عليها والإفادة بالمعلومات المناسبة بشأنها.

وأكد مدير "رُوّاد" أهمية هذه المسابقة وسعيها للمساهمة في رفع مستوى التنافس بين المواطنين للمشاركة في إيجاد الأفكار المناسبة وتمكينهم بعد التوجيه والتدريب لوضع نماذج مشاريعهم النهائية لتصبح قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومن إطلاق مشاريعهم الصغيرة والعمل على تطويرها واستمرارها .

ودعا المحمود الراغبين في المشاركة إلى المبادرة في تقديم طلباتهم والتواصل مع فريق عمل المسابقة للرد على استفساراتهم قبل إغلاق باب التسجيل في نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً لتنظيم اللقاء التعريفي للمشاركين الفعليين في المسابقة وعقد ورشتي العمل التدريبيتين المخصصتين لتوجيه وتدريب المشاركين على كيفية إعداد الدراسة النهائية للمشروع المشارك في المسابقة ليتم تقييمها من اللجنة المختصة بذلك، قبل الإعلان عن أفضل 5 أفكار ريادية متأهلة والتي سيتم مقابلة أصحابها واختيار الأفكار الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى .ونوه إلى أن فريق عمل المسابقة سيتواصل مع جميع المشاركين بعد انتهاء موعد التسجيل وإبلاغهم بموقف الأفكار التي تقدموا بها من حيث القبول المبدئي أو عدم القبول.

وأوضح أن لجنة تحكيم المسابقة مكونة من مجموعة من الخبراء ومسؤولين من القطاع الحكومي والخاص وأحد رواد الأعمال الناجحين حيث ستتولى اللجنة تقييم الأفكار والدراسات وخطط العمل المشارِكة إضافة إلى تقديم النصائح والاستشارات للمشاركين خلال فترة التدريب في ورش العمل انتهاء بالتحكيم النهائي واختيار الفائزين.

يذكر أنه تم تخصيص مكافآت نقدية لأصحاب الأفكار الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بإجمالي 150 ألف درهم بالإضافة إلى مجموعة داعمة من المزايا والتسهيلات الأخرى حيث سيتم تقديم الدعم طوال 3 سنوات وفقاً للشروط المتبعة لبرنامج العضوية بالمؤسسة ويمكن تمويل المشروع من المؤسسة طبقاً للشروط والمعايير المتبعة لبرنامج التمويل.