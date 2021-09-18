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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خناقة علي جثة مواطن وتبديلها بـ أخرى في بورسعيد.. القصة الكاملة

جثة داخل المشرحة
جثة داخل المشرحة

تواصل النيابة العامة بمحافظة بورسعيد تحقيقاتها فى واقعة استبدال جثة مواطن بأخرى بمعرفة ذويه والإصرار على دفنها رغم أخطار المستشفى لهم بأن الجثمان ليس لنجلهم وانما لمجهول لقى حتفه على طريق بورسعيد الإسماعيلية السريع 

 

البداية إخطار من مستشفى مبرة بورسعيد لاجهزة الأمن بقيام أسرة المتوفى" محمد بندق " باستلام جثة غير جثة نجلهم، وان جثمان نجلهم مازال قابع فى ثلاجة مشرحة المستشفى فقاموا بالاعتداء على العامل الذى توجه لابلاغهم مما دفع ادارة المستشفى لأرسال مجموعة من ادارة الامن للحاق بالاهالى فتم الاشتباك معهم واصر والد المتوفى ان يدفن الجثمان الذى بحوزته مؤكد انه لنجله .

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى بورسعيد وفق أقوال مفتش الصحة انه أكد على والد المتوفى أكثر من مرة تعرفه على جثمان نجله مشيرا الى انه قام بتخليص خاتم كان بيد المتوفى ووضعه فى يده مؤكد انه خاتم نجله فباشر مفتش الصحة عمله وعقب الانتهاء من عمله لمناظرة الجثمان عاد ليؤكد على والد المتوفى بتعرفه على الجثمان فأكد له انه جثمان نجله وحضر عم المتوفى ليزيد التأكيد على ذلك فسلمهم تصريح الدفن بعد موافقة النيابة العامة 

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير مستشفى الصحة النفسية

وفجر عامل المشرحة وفرد الامن بمستشفى مبرة بورسعيد مفاجأة حيث اقرا  بان والد المتوفى محمد بندق ناظر جثة وقت وصلوه المستشفى فى الثامنة مساءا أى بعد ما يقرب من ساعة من وصولها وتعرف عليها ولم يكن الجثمان الثانى وصل الى وقتها وغادر الأهل المستشفى للعودة صباح باكر لاتخاذ اجراءات التصريح بالدفن الا أنهم علموا وقت وصولهم المستشفى عصر اليوم التالى بان والد المتوفى وعمه استلموا الجثمان الخاطئ واقروا انه نجلهم 

 

وبينت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة ان والد المتوفى بندق وعمه قاموا بتغسيله بأنفسهم تأكيد على اصرارهم بانه نجلهم وبعد انتهاء الغسل ادخلوا والدته وزوجته ليلقيا عليه نظرة الوداع ولم يبديا اى رد فعل مؤكدين ان من تم تغسيله نجلهم على غير الحقيقة 

 

وجاءت تحقيقات النيابة العامة لتكشف مفاجأة اخرى بأن المتوفى مجهول الاسم يرجع اقامته الى مدينة المطرية محافظة الدقهلية وأن السيارة التى كان يستقلها عثر بها على سلاح آلى وخزينتين وصندوق طلقات وان الجثمان وصل المستشفى صباح يوم أمس الجمعة تحت تصرف النيابة العامة .

 

هذا واستمعت النيابة العامة إلى اقوال أهالى المتوفيان وطلبت حضور عدد من العاملين بالمستشفى وكذلك اصدقاء المتوفى المنتمى الى المطرية دقهلية ممن كانوا اخر مرافقيه قبل الحادث .

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