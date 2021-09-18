ماجد زيتون: 60% من الخلايا الدهنية مياه.. فيديو

قال الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن الدهون تكون في منطقة أسفل البطن وليست أعلى.

وأضاف الدكتور ماجد زيتون، خلال لقائه لـ برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"،: "كل دهون يكون لها أجهزة معينة، ويتم التعامل معها على حسب نوعها لأن الدهون الصلبة لها أجهزة معينة".



وأشار إلى انه "يستغرب أما المريض يصر على أستخدام جهاز معين لمنطقة معينة، لأن الأجهزة التي تستخدم يكون لها غرض معين وأماكن معينة"، موضحا: "الدهون عبارة عن أحماض دهنية ثلاثية".



وأوضح أن "جلسة العلاج تكون على 3 مراحل، عبارة عن تفتيت وحرق وصرف"، مردفا: "60% من تكون الخلايا الدهنية من المياه و40% عبارة عن أحماض دهنية ثلاثية".

