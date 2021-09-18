خصم 50% على كورس التخسيس من شركة GNA-PHARMA.. فيديو

قدم الدكتور أحمد سامى، مدير عام شركة GNA_PHARMA، عرضا على كورس التخسيس.

وقال الدكتور أحمد سامي، خلال لقائه لـ برنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية " صدى البلد 2": "هناك خصم 50% على كورس التخسيس لمدة 72 ساعة فقط"، موضحا: "يتم تحديد المنتج وفق عوامل يقوم بتحديدها خبراء التغذية على حسب الشخص، إذا كان مصاب بأمراض الضغط والسكر والقلب وغيرها من الأمراض.



وأوضح أن الشركة تقدم 3 اتجاهات في التخسيس، الأول يعتمد على الإحساس بالشبع عن طريق المنتجات التي تحتوي على ألياف، والثاني يعمل على زيادة نسبة الحرق بمعدل 4 أضعاف عن طريق مستخلصات القهوة الخضراء، أما النوع الثالث هو النحت أو إعادة القوام وهو ما يقبل عليه السيدات بشكل كبير.



وأشار: "الدواء له مراحل مختلفة بالنسبة للشخص، حيث يعمل في الفترة الأولى بنسبة 100% أي دون أن يغير الشخص أي شيء من عاداته، أما الفترة الثانية فيكون 50% على الدواء، و50% يبدأ الشخص فيهم الإحساس بالمسئولية، أما المرحلة الثالثة فتكون 100% على الشخص نفسه".