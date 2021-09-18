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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصم 50% على كورس التخسيس من شركة GNA-PHARMA.. فيديو

الدكتور أحمد سامى
الدكتور أحمد سامى

قدم الدكتور أحمد سامى،  مدير عام شركة GNA_PHARMA،  عرضا على كورس التخسيس.

 

وقال الدكتور أحمد سامي، خلال لقائه لـ برنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية " صدى البلد 2": "هناك خصم 50% على كورس التخسيس لمدة 72 ساعة فقط"، موضحا: "يتم تحديد المنتج وفق عوامل يقوم بتحديدها خبراء التغذية على حسب الشخص، إذا كان مصاب بأمراض الضغط والسكر والقلب وغيرها من الأمراض.


وأوضح أن الشركة تقدم 3 اتجاهات في التخسيس، الأول يعتمد على الإحساس بالشبع عن طريق المنتجات التي تحتوي على ألياف، والثاني يعمل على زيادة نسبة الحرق بمعدل 4 أضعاف عن طريق مستخلصات القهوة الخضراء، أما النوع الثالث هو النحت أو إعادة القوام وهو ما يقبل عليه السيدات بشكل كبير.


وأشار: "الدواء له مراحل مختلفة بالنسبة للشخص، حيث يعمل في الفترة الأولى بنسبة 100% أي دون أن يغير الشخص أي شيء من عاداته، أما الفترة الثانية فيكون 50% على الدواء، و50% يبدأ الشخص فيهم الإحساس بالمسئولية، أما المرحلة الثالثة فتكون 100% على الشخص نفسه".

التخسيس كورس التخسيس GNA PHARMA صدى البلد المنتج التغذية احمد سامي

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