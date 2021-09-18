بصاروخية أوديجارد.. أرسنال يهزم بيرنلي بهدف دون رد

حقق فريق أرسنال فوزه الثاني على التوالي، وذلك على حساب مضيفه بيرنلي بهدفا دون رد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، على ملعب "تيرف مور".





وجاء هدف الفوز في الدقيقة الـ 30، من ركلة ثابتة، سددها النجم النرويجي مارتن أوديجارد بشكل رائع، على يمين الحارس نيك بوب، وإستقرت في المرمى.



وبالتالي يرفع الفريق اللندني رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم للمركز الثاني عشر في الترتيب، وبقي بيرنلي التاسع عشر، وفي جعبته نقطة واحدة فقط.

