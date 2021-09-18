بسبب الماريجوانا .. المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى الاضطراب المعوي

كشفت دراسة جديدة أن غرف الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة تشهد تدفقًا ملحوظًا لمستخدمي الماريجوانا المعتادين، بما في ذلك المراهقون بسبب القيء الذي لا يمكن السيطرة عليه والاضطراب المعوي.

ووفقاً لتقرير اعدته شبكة "سي ان ان " الامريكية كانت الحالة ، المعروفة باسم متلازمة فرط القيء ، واضحة بشكل خاص في 17 ولاية حيث تم تقنين الماريجوانا فيها.

قال الدكتور سام وانج ، أخصائي طب الطوارئ للأطفال وطبيب السموم الذي يعالج المراهقين الذين يعانون من هذه الحالة في مستشفى الأطفال في كولورادو: "إنهم يتلوون ويمسكون بطنهم ويشكون من آلام شديدة في البطن وغثيان يتقيأون ثم يستمرون في التقيؤ بكل ما في معدتهم ، والذي يمكن أن يستمر لساعات".

واضاف "غالبًا ما يقولون إنهم أخذوا دشًا ساخنًا قبل مجيئهم إلى غرفة الطوارئ لكن ذلك لم يساعد. هذا عندما نعلم أننا قد يكون لدينا حالة من متلازمة التقيؤ المفرط للقنب ، أو CHS ".

ارتفع حجم حالات CHS بشكل كبير على مر السنين ، مع أكثر من 800000 حالة قيء تم الإبلاغ عنها في كولورادو بين عامي 2013 و 2018 فقط ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 29 في المائة منذ إضفاء الشرعية على الماريجوانا في الولاية في عام 2012 ، وفقًا لتحليل الطبيب وانج ، والذي نشر يوم الجمعة في المجلة الطبية JAMA Network Open.

ووجدت الدراسة أن المراهقين والشباب يتضررون بشكل خاص من هذه الحالة ، حيث حدثت أكثر من ثلث حالات القيء في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل.

