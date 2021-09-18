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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية إسلامي يوضح فوائد زراعة النخيل .. فيديو

الشيخ حافظ عبدالحليم
الشيخ حافظ عبدالحليم

قال الشيخ حافظ عبدالحليم، من علماء الأزهر الشريف، إن النخيل له نفع يطول أمده، معقبا: "لا يجوع أهل بيت فيه تمر.. والتمر داخل في كل حاجة في حياتنا".

 

وأضاف حافظ عبدالحليم، خلال لقائه لـ برنامج "بنت البلد"، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"،: "النخل فيه النفع المتعدي للشخص ولغيره، وفلسفة الوقف بصفة عامة فلسفة قديمة"، مردفا: "مؤسسة نبض الحياة من مؤسسات المجتمع المدنى وتعمل على مساعدة المحتاجين، وهناك تنوع فى أوجه الخير التي تقدمها.

 

وأوضح أن مؤسسة نبض الحياة، تعين الدولة فى قضاء حاجات الناس، ومنها سقيا الماء، حملات الطعام، حملات بناء المساجد، إضافة إلى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة ووقف النخيل.

 

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل،  موضحا أن النخلة عظيمة النفع، كثيرة البركة، وكل شيء فى النخلة يدخل فى الصناعة، ولها فوائد كثيرة.

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