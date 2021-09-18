أفضل وقت للحصول على فيتامين د وهذه مصادره

أظهرت الأبحاث أن 93 إلى 100٪ من الأشخاص يفشلون في الحصول على فيتامين د في ظل انتشار فيروس كورونا.

فيتامين د هو فيتامين وهرمون قابل للذوبان في الدهون (في شكله النشط) يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور والحفاظ عليهما، وهما اللبنات الأساسية اللازمة لتكوين عظام وأسنان قوية والحفاظ عليها، ويسمح فيتامين د أيضًا بهذه المعادن، لتعمل بشكل صحيح في عضلاتك حتى تتمكن من الانقباض والاسترخاء بشكل صحيح.

ويوضح مدير الشؤون العلمية في mbg ، أشلي جوردان فيريرا، دكتوراه ، RDN : "إن مسألة الاحتياجات اليومية من فيتامين د يتم تحديدها بشكل مباشر من خلال حالة فيتامين د، التي يتم قياسها عن طريق مصل 25-هيدروكسي فيتامين د من فحص الدم.

أفضل وقت للحصول على فيتامين د

يحدث إنتاج الجلد لفيتامين د عندما تكون الشمس ساطعة، كما هو الحال في الصيف، ويكون الجلد مكشوفًا، وأفضل وقت للحصول على فيتامين د هو وقت الظهيرة.

مصادر فيتامين د

الية هي أفضل مصادر فيتامين د المتوفرة:

سمك السلمون.

الزبادي.

حليب مدعم.

كبد البقر.

بيضة.

الجبن.