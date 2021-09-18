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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل وقت للحصول على فيتامين د وهذه مصادره

فيتامين د
فيتامين د

أظهرت الأبحاث أن 93 إلى 100٪ من الأشخاص يفشلون في الحصول على فيتامين د في ظل انتشار فيروس كورونا.

فيتامين د هو فيتامين وهرمون قابل للذوبان في الدهون (في شكله النشط) يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور والحفاظ عليهما، وهما اللبنات الأساسية اللازمة لتكوين عظام وأسنان قوية والحفاظ عليها، ويسمح فيتامين د أيضًا بهذه المعادن، لتعمل بشكل صحيح في عضلاتك حتى تتمكن من الانقباض والاسترخاء بشكل صحيح. 

أطعمة تعالج نقص فيتامين د في الجسم

دراسة: فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 50٪

ويوضح مدير الشؤون العلمية في mbg ، أشلي جوردان فيريرا، دكتوراه ، RDN : "إن مسألة الاحتياجات اليومية من فيتامين د يتم تحديدها بشكل مباشر من خلال حالة فيتامين د، التي يتم قياسها عن طريق مصل 25-هيدروكسي فيتامين د من فحص الدم.

أفضل وقت للحصول على فيتامين د 

يحدث إنتاج الجلد لفيتامين د عندما تكون الشمس ساطعة، كما هو الحال في الصيف، ويكون الجلد مكشوفًا، وأفضل وقت للحصول على فيتامين د هو وقت الظهيرة.

مصادر فيتامين د 

الية هي أفضل مصادر فيتامين د المتوفرة:

سمك السلمون.
الزبادي.
حليب مدعم.
كبد البقر.
بيضة.
الجبن.

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