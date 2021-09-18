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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يجسد شخصية ضابط .. بلال أكرم يشارك في الاختيار 3

الفنان بلال اكرم
الفنان بلال اكرم

يشارك الممثل الشاب بلال أكرم في مسلسل الاختيار ٣"، الذي سينافس في سباق دراما رمضان 2022.

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صبري فواز مرشح لتجسيد شخصية محمد مرسى في الاختيار 3


صرح بذلك بلال أكرم، مشيرا إلي تجسيده دور ظابط،  في أحداث الجزء الثالث، ، والذي يلعب بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد عز وأحمد السقا و كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومن إخراج  بيتر ميمي.

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وأعرب بلال أكرم عن سعادته بالانضمام لأسرة المسلسل و أنه بمثابة شرف كبير له التمثيل في عمل فني مصري وطني و مشرف.

و الجدير بالذكر أن الممثل بلال أكرم شارك في عدة أعمال سابقة منها الاختيار 1، و مسلسل حكايتي من بطولة ياسمين صبري، و إخراج أحمد سمير فرج و تأليف محمد عبد المعطي.

ويرصد مسلسل "الاختيار 3" السيرة الذاتية لأبطال وزارة الداخلية المصرية الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية.

ويعد الجزء الثالث من "الاختيار" إعادة تمثيل لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى رأس السلطة في مصر من خلال سيطرتها على المجالس النيابية، وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي لحقت مصر في تلك الفترة وأدت إلى حالة غضب شعبي على الجماعة ومحمد مرسي، انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق تضم عددا من البنود كان على رأسها عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، الذي أصدره مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية.
 

مسلسل الاختيار 3 وزارة الداخلية موسم رمضان 2022 اخبار الفن

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