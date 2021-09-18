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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بورسعيد للموسيقى العربية تتألق في ختام المسرح المتنقل بالإسماعيلية

صدى البلد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الإسماعيلية بمدينة فايد بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، تضمن حفل الختام عرض فنى لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي، قدموا خلالها باقة متنوعة من أشهر الأغانى الوطنية والعاطفية منها وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور مدير عام الفرع والقيادات التنفيذية بمدينة فايد.

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مسرح متنقل ومحاضرات توعية .. قصور الثقافة وسط أهالي كفر يوسف بالدقهلية

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فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس بالمنيا

 بجانب ورش فنية متنوعة منها العرائس تدريب الفنانة نجاة عبد القادر، بمشاركة أطفال أبناء المدينة وانتاج اكثر من ٢٠ عروسة، كما اختتمت ورشة الخرز تدريب الفنانة هبه محمد بمشاركة سيدات مدينة فايد وانتاج اكثر من ٢٠ عقد وشنطة من الخرز، وقدم الشعراء مصطفي صوار، هند صوار، راون صوار، مجموعة من القصائد والأشعار في حب مصر، بالاضافة لفقرة اكتشاف لمواهب ابناء المدينة، وعرض لفرقة العرائس للفنان محمود نوح، قدموا خلاله مجموعة من التابلوهات الفنية للأطفال المشاركة بالورش الفنية.

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