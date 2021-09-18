التعليم: تطوير مناهج التعليم الفني في 400 مدرسة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه تم وضع استراتيجية وخطة تطوير للتعليم الفني، إضافة إلى تطوير المناهج.

وأضاف محمد مجاهد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” مع بداية خطة التطوير اكتشفنا أن معظم مناهج التعليم الفني تعتمد على المذاكرة مثل التعليم العام ولا يوجد تنمية للمهارات في التعليم الفني، وعملنا على تطوير مناهج التعليم الفني ".

وتابع محمد مجاهد:" بداية من أكتوبر 2021 سيتم تطبيق تدريس مناهج مطورة معتمدة على الجدارة والمهارات في 400 مدرسة تعليم فني من أصل 2500 مدرسة".



أشار مجاهد إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني داخل مدارس التعليم الفني في 2024.



وأضاف محمد مجاهد :"تم إنشاء المدرسة التكنولوجية التي تخدم سوق العمل وتعمل على تنمية المهارات وتم إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير مناهج التعليم الفني ".