برلماني: مصر تقدمت عالميًا في مؤشر جودة الحياة بفضل القيادة الحكيمة

أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود متواصلة من جانب الدولة المصرية للإرتقاء بمستويات المعيشة وتحسين حياة ملايين المواطنين، وتطوير القرى والمدن وتحديث وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات وبجودة عالية وإصرار على التغيير.

وأشار أبو عايشه في بيان له اليوم، الي العديد من المؤشرات الدولية التي ظهرت مؤخرًا وكشفت تقدم مصر، وسيرها بنجاح في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وفق رؤية 2030 وتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من المؤشرات، من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، علاوة على تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الرخاء لعام 2020، وليس هذا فقط فقد جاءت مصر، ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية"، بالاضافة إلى تقدم مصر 16 مركزاً دوليا في محور "جودة الاقتصاد"، مؤكدا أن هذه المؤشرات العالمية، دليل على مدى الانجازات والنهضة التي تتحقق في البلاد على أيدي الرئيس السيسي.

وشدد نائب ميت غمر أن مصر، تتقدم للأمام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي ووجود إرادة وطنية جادة للتغيير وهو ما يلحظه العالم أجمع.