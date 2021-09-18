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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روسيا تتصدر منافسات السباحة والسلاح ببطولة العالم للخماسي للشابات

روسيا تتصدر منافسات
روسيا تتصدر منافسات السباحة والسلاح ببطولة العالم للخماسي

تصدر منتخب روسيا منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للدور النهائي تحت 19 عاما بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية والتي تقام حالياً على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت لاعبة منتخب روسيا يانا سولوفيفا بالمركز الأول بمجموع نقاط 551 ، فيما حصلت لاعبة المنتخب الوطني أميرة قنديل المركز الثاني بمجموع نقاط 539 ، واحتلت لاعبة المنتخب الألماني انا والترمن المركز الثالث بمجموع نقاط 523 ، فيما لاعبة المنتخب الوطني ملك إسماعيل بالمركز السادس بمجموع نقاط 512 ، بينما حصلت زينة عامر لاعبة المنتخب الوطني على المركز الثالث عشر بمجموع نقاط 490 ، كما حصدت هانيا أبو بكر لاعبة المنتخب الوطني بالمركز الثلاثين بمجموع نقاط 438 .

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر - مصطفي وليد

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة

منتخب روسيا منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث مسابقات السباحة المنتخب الوطني

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