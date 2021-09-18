تعرف على سيرة الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة

وفاة الرئيس الجزائرى

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا عن رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة.



و ذكرت قناة روسيا أن الرئيس توفى عن عمر ناهز 84 عاما قضى 20 عاما رئيسا للبلاد ،مضيفا أنه من مواليد عام 1937 و بدأ حياته السياسية عام 1962عضوا فى المجلس التأسيسى عقب استقلال الجزائر عن فرنسا.



وأضاف التقرير بأنه عين وزيرا للشباب والرياضة والسياحة ثم وزيرا للخارجية عندما بلغ من العمر 25 عاما.

وذكر التقرير بأنه تسلم مقاليد الحكم ورسم الملامح للسياسة الخارجية للجزائرطيلة 15 عاما من 1963 حتى 1979 ثم غادر البلاد قرابة عقدين من الزمن ليعود مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية عام 1999.

وفاة لرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

أبرز المحطات في حياة بوتفليقة:

- ولد بوتفليقة في مدينة وجدة المغربية عام 1937 لأبوين ينحدران من مدينة تلمسان شمال غرب الجزائر

- في عمر الـ19، انضم بوتفليقة إلى جيش الجزائر الذي كان يدعى آنذاك جيش التحرير الوطني والذي كان يقاوم الاستعمار الفرنسي.

- عام 1961 أوفده رئيس أركان جيش التحرير الوطني هواري بومدين، في مهمة سرية إلى قلعة أولنوا، حيث كان يقبع قادة الثورة الخمسة التاريخيون المسجونون، لإقناع أحدهم بالانضمام إلى معسكر بومدين في صراعه ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة بقيادة يوسف بن خدة، قوبل المقترح بالرفض القاطع من طرف محمد بوضياف والقبول التام من طرف أحمد بن بلة.