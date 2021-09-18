الهلال يفوز على الاتفاق 3-2 في دوري محمد بن سلمان

فاز فريق الهلال على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

وافتتح السنغالي موسى ماريجا، التسجيل للهلال في الدقيقة 24، أعقبه الفرنسي بافتيمبي جوميز بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

وعاد جوميز ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وسجل إبراهيم الهزاع، الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 69، أعقبه سنوسي هوساوي بالهدف الثاني في الدقيقة 84، لكنهما لم يكنا كافيين لتجنيب الهلال الخسارة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز التاسع.