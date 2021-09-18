رئيس جامعة القاهرة يكشف حقيقة إخضاع الطلاب لتحليل المخدرات .. فيديو

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه جرى فتح أكبر مستشفى للطوارئ على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 7 آلاف متر، مؤكدا أن تحليل المخدرات للطلاب هو إجراء روتيني ويحدث كل عام.

وأضاف الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن التحليل يتم للذكور والإناث ونسبة المتعاطين لا تذكر، مؤكدا أن حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية تم وضعة في شهر أبريل عام 2018 والآن نحن في مرحلة التشطيبات وستدخل إلى العمل العام القادم.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة شكلت أول 5 فرق بحثية في مصر وأنتجت هذه الفرق ما يعادل 22% من إنتاج مصر للأبحاث واستطاعوا تقديم بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا.