ياسر ريان وطارق مصطفى يعزيان اللاعب هاني رمزي في والدته بكنيسة الملاك ميخائيل

حرص عدد من نجوم الكرة منهم ياسر ريان، وطارق مصطفى، على تعزية هاني رمزي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق في والدته التي توفيت أمس الجمعة.

وتوفيت مساء أمس الجمعة، والدة هاني رمزي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

أقيم العزاء اليوم السبت بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن الشيراتون بمنطقة مصر الجديدة في الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية والدتي السيدة مريم ذكي.. العزاء غدًا بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون بمصر الجديدة من الساعة إلى 6 حتى 10 مساء".

WhatsApp Image 2021-09-18 at 8.42.51 PM

WhatsApp Image 2021-09-18 at 8.42.49 PM