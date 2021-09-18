نبيلة مكرم: أطلقنا أول منصة إلكترونية لشرح مبادرة "حياة كريمة" الأسبوع الماضي

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إننا أطلقنا أول منصة إلكترونية تعرض فيديوهات تشرح ما هي مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لجمع التبرعات من المصريين في الخارج والداخل.

وأضافت نبيلة مكرم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه تم الاتفاق مع "ليلى بنس" المصرية الأمريكية الحاصلة على المركز الأول لإدارة الثروات الأمريكية لعام 2021 على جمع تبرعات من المصريين في الخارج لتمويل مشروع الحافلات دراسية في القرى وتمكين المرأة.

ووجهت نبيلة مكرم التحية للبابا تواضروس الثاني لإرساله لكل الأسقفة والكهنة بالخارج في أوروبا والولايات المتحدة لتشجيع المصريين في الخارج للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، معربة عن تقديرها للدور الوطني الكنيسة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه بدأ جمع التبرعات بالفعل من الخارج ، وأن هذه التبرعات رسالة هامة على مساهمة المصريين في الخارج في تطوير وطنهم والعيش حياة كريمة.