خطاب رسمي يكشف سر عدم وجود "موجهين دين" بمنظومة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سر عدم وجود مشرفين عموم و موجهين لمادة التربية الدينية بمنظومة التربية والتعليم المصرية في الوقت الحالي.

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم ، في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية - حصل موقع صدى البلد على صورة منه - انه لا يوجد في الهيكل الوظيفي للوزارة وظيفة مشرف عام او موجه عام تربية دينية ، وذلك وفقا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : يشترط وجود 40 معلما لتكليف موجه يشرف عليهم ، ولكن الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم لا يتضمن اصلا وظيفة معلم تربية دينية او مشرف عليها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لكل من الموجه الاول والموجه العام في مادة اللغة العربية والتربية الدينية ان يفوض احد فريق عمله في الاشراف على مادة التربية الدينية تحت مسئوليته و وفقا لتوجيهاته

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها نجحت خلال الخمس سنوات الماضية في إعداد حقيبة تدريبية لتدريب المعلمين على تعزيز الحريات الدينية في المدارس، ونشر ثقافة التسامح الديني ونبذ التعصب في المجتمع المدرسي.



وكان قد نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتابي مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بكتاب واحد بأي مرحلة من المراحل الدراسية، مُشددةً على أهمية تدريس مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين، موضحةً أنه تم إصدار كتاب إضافي "للقيم والأخلاق" يحتوي على منهج وطني يضم التعاليم والقيم الدينية، وذلك بهدف تثقيف الطلاب بسماحة وسلام الأديان.

جدير بالذكر أن وزارتي التربية والتعليم والأوقاف قد اتفقتا على عقد دورة تدريبية شهرية لتدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية داخل إطار خطة التدريب التي تقوم بها الوزارة مع مؤسسات عالمية لتنمية مهارات المعلم المصري