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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. تنبيه هام من هندسة القاهرة لطلاب الفرقة الثانية ميكانيكا

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيه هام لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط ، الناجحين بالفرقة الثانية و المنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022 .

وقالت الكلية إنه سيتم اختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقا للائحة 2018 ،  من يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر حتى السبت الموافق  ٢٥ سبتمبر .

وأضافت أنه بعد انتهاء الفترة سيتم غلق باب إختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .

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على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية  ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022. 

وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022  بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .
الاوراق المطلوبة 
1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح  + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .
2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها 
3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.
4- بطاقة الترشيح 
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.
6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.
7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.
8-  الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.
 

جامعة القاهرة الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة جامعة القاهرة ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مكتب التنسيق اخبار التعليم

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