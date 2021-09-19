تجديد حبس مجرم تخصص فى سرقة الورش والمحلات بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات المختص بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عنصر إجرامي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة الورش والمحال التجارية بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس عنصر اجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الورش والمحال التجارية بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامي لمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الورش والمحال التجارية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقات من داخل ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة".

و بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بإرتكابه عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية).

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.