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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض تصيبك بسبب السمنة .. بسمة الملا تقدم نصائح مهمة

السمنة
السمنة

قالت بسمة الملا  دكتورة التغذية، أن الميزان ليس دليل قوي على خسارة الوزن، لكن الدليل الملموس على فقدان الوزن هو الملابس التي كنتي ترتديها من قبل.

وأوضحت بسمة الملا في حديثها لـ “صدى البلد”، أن السمنة تصيب صاحبها بمجموعة من الأمراض ومن أبرزها الأنيميا وفقر الدم، لأنه يتناول الكثير من السكريات، ولا يتناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الحديد.

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وتابعت  بسمة الملا، أن الجسم يصعب امتصاص عنصر الحديد طالما تواجدت الدهون بنسبة كبيرة، وعدم وجود عنصر النحاس أيضا في الجسن يمنع امتصاص الحديد في الجسم، لأنهما عنصران متكاملان.

ونصحت دكتورة التغذية بتناول الخضروات الخضراء والحمراء الداكنة لأنها تحتوي على الحديد والنحاس.

أمراض تصيبك بسبب السمنة 

أوضحت بسمة الملا من خلال حديثها، الأمراض التي تصيب الأشخاص أصحاب السمنة وهي كالأتي :

  • الإصابة بالسكري.
  • أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • الأنيميا.
  • الضغط المرتفع والمنخفض.
  • الجلطات.
  • تليف الكبد.
  • حصوات المرارة.
  • سموم الكلى.
بسمة الملا خسارة الوزن فقدان الوزن السمنة الانيميا

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