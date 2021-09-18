أول وزير نفط في الكويت..وفاة آخر من صافح الملك فيصل قبل اغتياله

ودعت الكويت، عبد المطلب الكاظمي، أول وزير نفط في دولة الكويت، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما.

ويعد الراحل عبد المطلب الكاظمي، آخر من صافح الملك فيصل بن عبد العزيز قبيل لحظات من اغتياله عام 1975.

ويعتبر الكاظمي أول وزير للنفط في الكويت خلال الفترة من 1975 ـ 1978 بعد فصل "النفط" عن "المالية"، وعضو الوفد الكويتي لتأسيس منظمة

"أوپيك".

وكان الكاظمي أيضا شاهدًا على حادث تعرضه مع وزراء نفط منظمة أوبك لحادثة أكبر عملية اختطاف على يد الإرهابي العالمي كارلوس، مثلما كان شاهدا على اغتيال الملك فيصل بن عبدالعزيز أثناء زيارته له في المملكة العربية السعودية.

وعن حادث الاختطاف، قال السياسي الكويتي الراحل "تم اختطافنا جميعا لمدة 46 ساعة، وكنا 11 وزيرا، وذهب بنا الى الجزائر، ثم الى ليبيا.. ثم إلى تونس، الى ان تم إطلاق سراحنا بالجزائر في نهاية المطاف".

ولد عبد المطلب الكاظمي في أكتوبر عام 1936، في عائلة مكونة من 10 إخوة وأخوات، احتل بينهم المركز الثامن، درس في مدرستي المباركية والروضة.

ودرس الكاظمي بكلية التجارة في جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1961، ثم عاد إلى الكويت وبدأ حياته المهنية في وزارة الأشغال العامة ثم انتقل إلى وزارة المالية.

كما شغل عبد المطلب الكاظمي عضوية مجلس الأمة في الكويت بعد نجاحه في دورة انتخابات 1971، ثم شكل قائمة للدورة التالية ونجح في انتخابات 1975.

وكان الكاظمي شاهدا أيضا على لحظة تاريخية في قطاع النفط لا تقل أهمية عن تاريخ اكتشافه، وهي الخطوة التي أقدمت عليها الكويت بتأميم نفطها وفرض سيادتها وإدارتها وقرارها عليه بالكامل، بعد أن كانت الكويت تحصل على 40% فقط من نفطها بينما البقية بيد شركتين أجنبيتين تمتلكان الحصة الأكبر لنص الامتياز.