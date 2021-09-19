نشرة الصحة والمرأة|موضة خريف 2021 .. وأفضل وقت للحصول على فيتامين د

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرز التفاصيل خلال التقرير التالي.

استعدادا للدراسة.. كيف تساعد الأطفال على الاستيقاظ المبكر دون عناء

تعد مشكلة الاستيقاظ المبكر من أكثر المشكلات التى يعاني منها الآباء والأمهات خاصة فى بداية العام الدراسي ولا يرغب الأطفال فى الاستيقاظ من النوم فى الصباح الباكر والذهاب للمدرسة، وهى من المهام الصعبة التى تستغرق وقتا طويلا.

أفضل وقت للحصول على فيتامين د وهذه مصادره

أظهرت الأبحاث أن 93 إلى 100٪ من الأشخاص يفشلون في الحصول على فيتامين د في ظل انتشار فيروس كورونا.

6 طرق صحية لتناول الحلويات دون زيادة الوزن

هل تشتهي الحلويات بطريقة كبيرة لكنك تخشى من زيادة الوزن؟، هل حاولت أكثر من مرة في اتباع نظام ريجيم ولكنك ترجع خطوات للخلف بسبب حبك الزائد لتناول الحلويات؟، في خلال التقرير التالي نضع لك طرق صحية تجعلك تتناول الحلويات دون زيادة في الوزن.

ثلاثة ألوان تتربع على عرش موضة خريف 2021

موضة ملابس خريف 2021 من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الفتيات خلال هذه الفترة بالأخص مع قرب انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف.