أخبار التوك شو|التعليم: إجراء جديد للحصول على الإعدادية.. وتحذير من كورونا.. هل ينتقل عبدالله السعيد للزمالك

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



الأسبوع دا ارتفعنا 36% إصابات| لميس الحديدي تحذر من كورونا على الهواء

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للشارع المصري فيما يتعلق بضرورة الالتزام مجدداً بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا كطوق النجاة في ظل تصاعد أرقام الإصابات مع انتصاف شهر سبتمبر.





شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

قال الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، إن النادي يمر بظروف مادية صعبة لكن ليس لدي أي فكرة عن تلقي النادي تبرعات قدرها 100 جنيه من كل مشجع.





السكك الحديدية: تذكرة بـ 3 جنيهات مقابل دخول أي محطة لغير المسافرين

قال مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، إن القانون ينص على قيام من يدخل أي محطة قطار بدفع تذكرة حتى وإن لم يكن راكبا للقطار .





تطاول ومخالفات مالية.. الأوقاف توضح سبب التحقيق مع وكيل الوزارة بالإسماعيلية

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تعليقا على إيقاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ صبري عبادة بسبب خطبة الجمعة، إن الوزارة تكن كل الاحترام والتقدير لكل الأئمة وقيادات الوزارة، مضيفا "ما حدث في المسجد بالإسماعيلية قيد التحقيقات للوقوف على كل ملابسات الواقعة".



ليست جنائية.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء مصرع مصري في إيطاليا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن جثمان المواطن المصري "إسلام" الذي لقى مصرعه في إيطاليا وصل مطار القاهرة اليوم، بناءً على طلب أسرته لدفن الجثمان في محافظته.





لازم يكون عندنا أمل.. أحمد موسى: علينا معرفة أسباب حوادث الانتحار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ظاهرة الانتحار متواجدة في العالم كله وليس مصر فقط، مضيفا:" وقائع الانتحار حديث المجتمع المصري مؤخرا بعد واقعة انتحار فتاة بأحد المولات التجارية ".



مستشار السيسي: حالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا تتراوح بين 85% إلى 90% ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا البسيطة في مصر تتراوح بين 85% إلي 90% ، مؤكدا أن حالات الإصابة متزايدة بالفعل والأرقام الرسمية متزايدة .



التعليم: لن يحصل طالب لا يعرف القراءة والكتابة على الإعدادية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم بدأ التدهور منذ السبعينات لأن موارد الدولة في ذلك الوقت كانت موجهة للتخلص من الاحتلال، وخلال السنوات الماضية بدأت الدولة في الاهتمام بشكل كبير بالتعليم في مصر.

مكافحة كورونا تحسم الجدل حول تطعيم الأطفال بالمدارس

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ارتفاع الإصابات خلال الموجة الرابعة هي زيادة متوقعة ومحسوبة وصفة مميزة لأي موجة من موجات الفيروس.



فقدان فى الذاكرة.. أضرار وضع الموبايل بالقرب من الجسم أثناء النوم

كشف الدكتور أشرف عبد المنعم استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، أضرار وضع الأجهزة الإلكترونية مثل التليفون بالقرب من الجسم أثناء النوم.