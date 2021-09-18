مها طلعت: اللقاحات تقلل من تدهور المرض وتحمي من الإصابة بنسبة 55%

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جميع اللقاحات التي تم إجازتها من منظمة الصحة العالمية وعددها 6، والتي تم إنتاجها في أكثر من دولة لها تأثير وفعالية على النتيجة من الفيروس، وليس الوقاية منه.

وأضافت مها طلعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه من الممكن الإصابة بالفيروس بعد التطعيم، ولكن لا يحدث تطور لهذه الإصابة، فاللقاحات تحمي بنسبة 55% فقط من الإصابة بالفيروس.



أكدت مها طلعت أن الدراسة التي تمت على لقاح فايزر لكبار السن، بينت أن حماية اللقاح من الفيروس بالنسبة لهم ضعيفة جداً، كما أن كبار السن من الفئات عالية الخطورة، مشيرة إلى أن الدراسات التي تقول أننا نحتاج لتناول جرعة ثالثة هي دراسات غير قوية.