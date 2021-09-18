نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن محمد محمود لاعب النادي الأهلي تلقى عروضا من 16 ناديا في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعب يملك إمكانيات مميزة تؤهله للعب في أي نادي داخل مصر.

وقال نادر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "النادي الأهلي ومحمد محمود رفضا جميع العروض التي تلقاها اللاعب من جميع الأندية".

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المصري.